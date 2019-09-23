Москва, , 11:40 — REGNUM Отели, расположенные в курортном турецком городе Анталья, проверят инспекторы. Контроль за качеством отдыха и безопасностью туристов будет ужесточён, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых в Турции Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В частности, будет выпущен специальный циркуляр. Отели начнут внепланово и регулярно проверять инспекционные комиссии. Такие меры предпринимаются в связи с участившимися несчастными случаями с отдыхающими в Турции.

Особая ответственность ляжет на отельеров. В первую очередь это касается обеспечения безопасности отдыха туристов в бассейнах, а также качества питания и алкогольных напитков.

На каждом курорте Антальи создадут инспекционные комиссии, которые будут проверять выполнение циркуляра. Отелям, которые не выполнят предписаний, грозят штрафы и отзыв лицензий.

Как сообщало, посол России в Турции Алексей Ерхов завил, что 90 российских туристов скончались на турецких курортах в 2019 году. Он связал это с ростом турпотока из России.

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