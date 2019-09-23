Ереван, , 16:29 — REGNUM Члены движения «Новая Армения, новый патриарх» провели службу в монастырском комплексе Макеняц, 23 сентября сообщает Русская служба «Би-би-си».

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

Члены инициативного движения, которые требуют отставки Католикоса Гарегина Второго, объявили о создании братства Святого Иоанна Крестителя. 22 сентября монахи, лишенные официальной армянской церковью священного сана, провели «рукоположение сторонников движения в разные степени священства».

Представители официальной Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвали произошедшее «духовным преступлением».

Напомним, 6 июня движение «Новая Армения, новый патриарх» организовала в столице Армении акцию протеста с требованием отставки Католикоса Гарегина Второго. 11 июня, во время церемонии рукоположения, которую проводил Католикос всех армян, рядом с церковью Сурб Григор Лусаворич произошла драка с участием священнослужителей.

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