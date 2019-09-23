Москва, , 11:41 — REGNUM Певец Михаил Воробьев, известный как Михаил Круг, был убит в результате попытки ограбления Дмитрием Веселовым. Картина преступления детально восстановлена, сообщает 23 сентября пресс-служба Следственного комитета РФ.

В СКР пояснили, что в 2002 году раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за недостатка улик и отсутствия непосредственных свидетелей. Теперь же признательные показания дали отбывающие пожизненные наказания Александр Агеев и Александр Осипов — бывшие члены банды «Тверские волки».

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Тверской криминальный авторитет Лом, следует из их показаний, потребовал похитить из дома Круга антиквариат и ценности. Позже он хотел вернуть певцу якобы «найденные» вещи в обмен на часть гонорара. Злоумышленники полагали, что певца и его родных не будет дома, однако те неожиданно вернулись. Когда Круг вступился за членов семьи, Веселов смертельно ранил его из пистолета.

В марте 2003 года Веселова убил Осипов, желая отомстить за гибель певца. Лом погиб в 2006 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в доме Михаила Круга в Твери провели следственный эксперимент с участием предполагаемого убийцы.

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