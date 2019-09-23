Новосибирск, , 11:40 — REGNUM В ближайшие дни в Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, пойдёт мокрый снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра отмечается, что снег может пойти в ночь на среду, 25 сентября. Осадки в виде мокрого снега продолжаться и в четверг, 26 сентября.

25 сентября также ожидается похолодание до +3, +8 oC местами до — 2oC.

Отметим, что накануне, 22 сентября, в Новосибирске было без осадков и солнечно, воздух прогрелся до +20, +24oC. Однако уже сегодня, 23 сентября, в городе похолодало до +10o и пошёл дождь.