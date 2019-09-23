Улан-Удэ, , 11:31 — REGNUM Тренер по плаванию и фитнесу из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев побил уже второй на своём счету мировой рекорд. На этот раз рекорд был достигнут при отжимании от пола на скорость.

Как пишет сам атлет на своей странице в социальной сети «Вконтакте», он совершил 46 повторений за 30 секунд на левой руке.

«Побил предыдущий рекорд на 4 раза. На этом я не останавливаюсь, в моей копилке уже 5 рекордов России и 2 мировых», — отметил он.

Свой первый мировой рекорд Кулиев установил месяц назад по вису на двух пальцах. При собственном весе в 85 кг он провисел 1 минуту и 15 секунд. В результате он получил титул обладателя самых сильных пальцев на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пауэрлифтер из Бурятии Максим Бухольцевстал мировым рекордсменом, совершив буксировку 13-тонного вертолёта Ми-8АМТ. При этом собственный вес составляет 77 кг.

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