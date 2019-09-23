Назрань, Ингушетия, , 11:30 — REGNUM Чиновник в Ингушетии незаконно распорядился землей вдоль федеральной автодороги «Кавказ». Ущерб от действий заместителя главы администрации Насыр-Кортского административного округа города Назрани составил 12 млн рублей. По данному факту возбуждено 27 уголовных дел по статье УК РФ «Служебный подлог», сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установлено в ходе проверки, заместитель главы администрации в 2018 году, действуя из корыстной заинтересованности, внес в выписки из похозяйственной книги, данные о том, что ряд граждан якобы имеет право на бессрочное пользование 27 земельными участками площадью от 600 до 1500 кв. м.

На основании данных выписок новые владельцы земли оформили на нее право в Россреестре. В результате администрация Назрани понесла значительный имущественный ущерб.

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