Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Геймер с ником PointCrow смог пройти игру The Legend of Zelda: Breath of the Wild без оружия. В сражениях игрок использовал только щит главного героя, сообщило игровое издание Kotaku 22 сентября.

Прохождение игры заняло у PointCrow около 27 часов реального времени. Сообщается, что перед этим он несколько месяцев потратил на «разведку» и эксперименты с игровыми механиками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, The Legends of Zelda: Breath of the Wild попала в список «лучших видеоигр 21-го века» по версии журнала The Guardian. В нём также оказались Minecraft, Dark Souls и «Ведьмак 3».

Читайте ранее в этом сюжете: Японская компания Nintendo отмечает 130-летний юбилей