Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Екатеринбурге хотят продать часть архитектурного ансамбля «Мельницы Борчаннова-Первушина». Объявление опубликовано на сайте недвижимости N1.

В продажу поступило двухэтажное здание, которое находится между зданием мельницы и жилым домом. Объект располагается на улице Челюскинцев.

Дом общей площадью в 1 тысячу 150 кв. м. (включая подвальное помещение) хотят продать за 97 млн 500 тысяч рублей. В объявлении указано, что объект можно использовать для организации фитнес-центра.

Напомним, ранее в Екатеринбурге выставили на продажу «купеческий» дом с коллекцией самоваров. Коттедж хотят продать за 36 млн рублей.

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