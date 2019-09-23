Москва, , 11:26 — REGNUM Список изданий, интернет-сообществ и отдельных лиц, распространяющих недостоверную информацию, готов опубликовать на своем сайте Роскомнадзор. Об этом говорится в материалах доклада главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

Речь идет об изданиях и лицах, которые регулярно распространяют так называемые фейки. Перечень будет содержать адреса таких страниц и описание ложных сведений.

Отмечается, что с марта 2019 года, когда вступил в силу закон о фейках, Генпрокуратура РФ указала ведомству на 47 страниц в интернете, где содержалась ложная информация, распространение которой угрожало общественной безопасности, а Роскомнадзор выявил 128 зеркал с такими же сообщениями. На текущий момент вся эта информация удалена, сообщает со ссылкой на доклад ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, под фековыми новостями подразумевается информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу, общественному порядку и безопасности.

Читайте также: Путин подписал законы об ответственности за фейки и оскорбление госсимволов