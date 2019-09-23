Сидней, Австралия, , 12:28 — REGNUM Самый густонаселенный штат Австралии станет первым регионом в стране, где водителей, отвлекающихся на социальные сети, текстовые сообщения или телефонные звонки, будут отслеживать с помощью специальных камер. Об этом, как передает агентство Associated Press, сообщил министр транспорта и инфраструктур Нового Южного Уэльса Эндрю Констанс на пресс-конференции в Сиднее.

По его словам, эксперты по безопасности дорожного движения встревожены растущим числом аварий в стране с участием водителей, использующих смартфоны во время движения на дорогах.

Эксперты считают, что водители, которые за рулем пользуются телефонами, увеличивают свои шансы попасть в аварию в четыре раза, отметил Констанс.

Он добавил, что правительство Нового Южного Уэльса намерено развернуть 45 камер обнаружения мобильных телефонов по всему штату уже к декабрю 2019 года.