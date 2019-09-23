Симферополь, , 10:53 — REGNUM Средний возраст крымских пациенток, которые приходят на процедуру экстракорпоральному оплодотворению, составляет 36−37 лет. Об этом в эфире крымской радиостанции заявил главный внештатный специалист по планированию семьи и репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.

«Однако встречаются потенциальные роженицы и более старшего возраста. Лечение бесплодия методом ЭКО могут проходить женщины репродуктивного возраста, так написано у нас в нормативных документах. Но репродуктивный возраст — понятие растяжимое, у нас есть женщины, которые в 47−49 лет могут иметь детей», — отметил специалист.

Однако, по его словам, в среднем у женщин после 45 лет падает эффективность самой процедуры ЭКО.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году около 900 крымчанок готовятся прибегнуть к экстракорпоральному оплодотворению. Средняя стоимость процедуры составляет около 150−200 тысяч рублей.

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