Москва, , 10:50 — REGNUM Пьют только бутилированную воду 16% жителей России. Остальные пьют воду и из бутылок, и из-под крана. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Чаще употребляют воду в бутылках молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (32%), жители городов-миллионников (25%) и Москвы и Санкт-Петербурга (22%).

Любители воды в упаковках назвали причины, по которым не пьют воду из-под крана: не нравится вкус/запах (29%), может навредить здоровью (27%), плохое качество (22%), в воде есть осадок (21%).

Опрос проведен 19 сентября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения сегодня обеспечены 44% жителей Бурятии.

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