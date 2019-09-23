Красноярск, , 10:50 — REGNUM В Красноярск из Санкт-Петербурга по Северному морскому пути прибыл пассажирский теплоход «Максим Горький». Как сообщили ИА REGNUM 23 сентября в краевом правительстве, на реке Енисей «возрождается речной туризм».

«Для нас это действительно большое историческое событие, начало большого пути», — прокомментировал губернатор края Александр Усс. По его словам, теплоход преодолел шесть тысяч километров.

Как уточнили в краевом правительстве, судно принадлежит крупнейшему круизному оператору России. Сейчас разрабатывается туристический маршрут на север региона. Власти рассчитывают на то, что реализация проекта положительно скажется на уровне занятости населения.

Кроме того, Красноярский край планирует заказать заводу Санкт-Петербурга два круизных лайнера вместимостью около 220 пассажиров. На эти цели в бюджете края заложены средства, сумма не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии предлагают разгрузить дороги Поволжья за счет речных перевозок.