Черкесск, , 10:47 — REGNUM Снегопады после летней жары обрушились на горные районы Карачаево-Черкесии. Практически настоящая зима случилась неожиданно, несмотря на предупреждение о заморозках в отдельных районах республики.

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На видео пользователей соцсети видно, как снегом замело территорию возле станций канатных дорог в Домбае, его пришлось чистить лопатами. А кто-то из туристов выложил фото первого снеговика зимнего горнолыжного сезона 2019/2020. Судя по такому активному старту зимы, он должен начаться раньше срока.

https://www.instagram.com/p/B2qq_gwDZEg/

Между тем метеорологи прогнозировали на ночное время и утро 23 сентября в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии, заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2…−3°. Такой же прогноз синоптики сделали и по Северной Осетии.