Пермь, , 10:44 — REGNUM В Пермском крае суд наказал местного жителя за незаконную рубку деревьев в лесном массиве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, мужчине выделили участок для вырубки, однако во время работ пермяк вышел за пределы предоставленной делянки. Кроме того, внутри обозначенной территории, он спилил бензопилой деревья, не отведенные под реализацию. Ущерб оценили в 200 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине полгода лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также пермяк обязан возместить причиненный материальный ущерб.