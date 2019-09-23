Симферополь, 23 сентября 2019, 10:39 — REGNUM В 2019 году в Крыму готовятся сделать около 900 процедур экстракорпорального оплодотворения за средства ОМС. Об этом 23 сентября в эфире крымской радиостанции сообщил главный внештатный специалист по планированию семьи и репродуктивному здоровью Игорь Лившиц.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе правительства РК сообщили, что территориальный фонд обязательного медицинского страхования Крыма потратит в 2019 году почти 2 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями на полуострове.
Подробности: В Крыму на борьбу с онкозаболеваниями потратят почти 2 млрд рублей