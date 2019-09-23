Самара, , 10:34 — REGNUM Уникальные книги, плакаты, театральные афиши и газеты времен Великой Отечественной войны оцифруют сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки в рамках реализации проекта «Издано в Куйбышеве. 1941−1945». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Основной целью проекта является сохранение уникальных документов, книжных памятников регионального значения и других образцов полиграфической продукции военного времени, которые издавались на территории Куйбышевской области. Известно, что Куйбышев в годы Великой Отечественной войны являлся запасной столицей. В город были эвакуированы крупнейшие заводы страны, иностранные посольства, находившиеся на территории СССР, многие члены правительства, представители творческой интеллигенции, труппа Большого театра, поэтому на происходящих здесь событиях было сосредоточено внимание всей страны, а зачастую и мира.

Отмечается, что в канун празднования 75-летия Великой Победы у всех интернет-пользователей, знающих русский язык, появится доступ к уникальной составляющей документального наследия ХХ века.

В частности, благодаря проекту в цифровом формате можно будет ознакомиться со сборниками научных трудов сотрудников куйбышевских вузов и НИИ, прочитать рассказы и повести писателя Виктора Баныкина, полистать сборники репертуара для художественной самодеятельности. Также будут оцифрованы плакаты, среди которых театральные и филармонические афиши, объявления об открытии детского парка, анонсы выставок и спортивных мероприятий. Особую ценность представляют районные и заводские многотиражные газеты, которые выпускали в Куйбышевской области: «Путь к социализму», «Чапаевский рабочий», «Сталинский колхозник» и многие другие.

Книги и периодические издания времен войны как ценнейший источник информации о жизни населения Куйбышевской области и страны в целом можно будет найти в электронной библиотеке СОУНБ и на двух федеральных порталах: Национальной электронной библиотеки и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

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