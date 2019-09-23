Черкесск, , 10:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии разоблачена деятельность преступного сообщества, совершившего 139 мошенничеств с помощью сети интернет. Группа преступников зарабатывала, размещая объявления о продаже бытовой техники и мебели, а также о сдаче жилья в аренду, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе МВД РФ. При этом они называли цены значительно ниже рыночных, что подкупало доверчивых граждан.

Организовал деятельность межрегионального преступного сообщества житель Кисловодска. В него входили два территориально обособленных подразделения, которые промышляли мошенничеством на территории Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и других субъектов России.

Установлено 139 эпизодов мошенничества. Общий материальный ущерб гражданам, которые, совершив предоплату, не получили взамен обещанных услуг и товаров, превысил 1 млн рублей.

МВД возбудило по данным фактам 139 уголовных дел, которые объединены в одно производство. Задержаны в городах Карачаевск и Краснодар четверо подозреваемых. Ещё трое соучастников скрылись от следствия и объявлены в федеральный розыск.

Суд избрал в отношении двоих задержанных меру пресечения в виде запрета на определенные действия, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.