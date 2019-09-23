Симферополь, , 10:46 — REGNUM Потомок Ивана Айвазовского впервые посетит Феодосийскую картинную галерею, сообщает ТАСС со ссылкой на директора музея Татьяну Гайдук.

Прапрапраправнучка великого художника — профессиональный музыкант, выступающая с Сиднейским симфоническим оркестром — Джорджия Лоу впервые посетит родину Ивана Константиновича —Феодосию. На балу, который пройдет 28 сентября в галерее, она исполнит произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Рейнгольда Глиэра.

«В доме Айвазовского звучала музыка, и звучала эта музыка в исполнении самого Айвазовского, ведь он прекрасно играл на скрипке, а также членов его семьи. И вот через 120 лет в доме Айвазовского снова зазвучит музыка в исполнении членов семьи художника. Это будет впервые — и это очень здорово», — рассказала Татьяна Гайдук.

Всего в Феодосию из Австралии приедут четыре потомка художника.

Иван Константинович Айвазовский родился 17 июля 1817 года в Феодосии. Основанная им картинная галерея является старейшим художественным музеем России. Всего за свою жизнь он создал более 6 тысяч полотен, 400 из них хранятся в Феодосии, почти 50 из них — эталонные. Умер Айвазовский в 1900 году.