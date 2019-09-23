Найроби, , 10:38 — REGNUM Две жительницы округа Бусиа на западе Кении шокировали общественность после того, как обменялись своими мужьями. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации телерадиокомпании, 28-летняя мать троих детей Лилиан Вета и 29-летняя мать двоих детей Миллисент Аума на прошлой неделе официально оформили обмен мужьями, также прописав то, что дети остаются с матерями.

Женщины заявили, что приняли это решение ради разрешения конфликта между двумя семьями.

По сообщению местных СМИ, Лилиан решила принять меры после того, как ее муж месяц назад привел в дом ещё одну женщину, Миллисент.

«Мой муж обманул меня, сказав, что его двоюродная сестра из Бунгомы приедет к нам в гости, поэтому он попросил меня приготовить ужин и постель для гостьи. Через какое-то время женщина приехала и попросила меня оставить мужа, заявив, что мой дом — теперь ее дом», — вспоминает Лилиан.

После этого Миллисент посоветовала Лилиан попробовать найти ее мужа. Лилиан действительно сделала это, и три недели назад заключила нелегальный брак с Бвире, мужем Миллисент.

«Эта женщина пришла ко мне, жалуясь на то, что моя жена отняла у нее дом и мужа. Я сказал ей, раз моя жена выгнала тебя, бери свои вещи и детей и переезжай ко мне», — заявил Бвире.

По данным журналистов, уже две недели Лилиан Вета и Кристофер Бвире счастливо живут в браке, заявляя, что не сожалеют из-за того, что произошло. Бвире рассказал СМИ, что его жизнь изменилась в лучшую сторону.

«Сошлись два хороших человека и два плохих человека, я не расстраиваюсь из-за произошедшего… Я рад быть с Лилиан», — рассказал Бвире.

Лилиан также заявила, что счастлива быть женой Бвире.

Бараса, бывший муж Лилиан, сказал, что не собирается возвращать бывшую жену и ничего не хочет знать о ее жизни, потому что счастлив быть с Миллисент.