Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM В Екатеринбурге с 24 сентября 2019 года закроют движение по улице Советских Женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Проезд по улице будет закрыт до 2 ноября 2019 года — строители должны установить там ливневую канализацию. Исполнителем работ стала строительная компания «ДКС».

После выполнения работ подрядчик обязан восстановить разрушенные элементы благоустройства за свой счёт.

Напомним, ранее в Екатеринбурге закрыли движение через перекрёсток улиц Патриса Лумумбы и Военной. Из-за этого пришлось изменить маршруты у ряда автобусов.

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