Манила, , 10:14 — REGNUM Чиновники на Филиппинах объявили, что дым от лесных пожаров в Индонезии достиг филиппинского государства, сообщает Sindonews.

Заместитель главы агентства атмосферы, геофизики и астрономии Филиппин Ландрико Далида заявил, что индонезийский смог вызвал обеспокоенность по поводу ухудшения качества воздуха и авиасообщения в стране.

По его словам, смог в умеренных масштабах охватил город Замбоанга, города Себу и Думагете и провинцию Палаван на западе.

Ландрико Далида посоветовал жителям пользоваться масками, если смог достигнет уровня, вредного для здоровья.

Издание отмечает, что смог от лесных пожаров в Индонезии проник в Сингапур, Малайзию и даже на юг Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметили, что площадь лесов, сгоревших на территории страны в период с января по август 2019 года, достигла 328 тыс. га.

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