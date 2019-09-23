Тамбов, , 10:11 — REGNUM В первом семестре 2019 года у студентов первых трёх курсов Тамбовского государственного университета (ТГУ) им. Г. Р. Державина зачётные книжки будут отменены, сообщает 23 сентября пресс-служба вуза.

«На зачетах и экзаменах оценки из ведомостей будут выставлять сразу в личный кабинет студента в Moodle», — пояснили в Державинском университете.

Вместе с тем, в вузе реализуется несколько других нововведений. О них рассказал ректор Державинского университета Владимир Стромов на встрече с активом совета обучающихся ТГУ.

Так, студенческий билет станет чипированным. Это позволит использовать его как читательский билет в университетской библиотеке ТГУ, а также в качестве пропуска через турникеты в корпусах вуза. Кроме того, обучающиеся выпускного курса бакалавриата смогут писать выпускную квалификационную работу в группе до восьми человек.

Обязательную для всех советских вузов форму студенческого билета и «зачетки» в октябре 1936 года утвердил глава советского правительства Вячеслав Молотов (Скрябин). Требования к зачётной книжке юридически не отменялись до 2018 года, пока с соответствующей инициативой не выступило министерство образования и науки России.

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