Дербент, Дагестан, , 10:13 — REGNUM Мэр дагестанского города Дербента Хизри Абакаров пожаловался на администратора нескольких новостных страниц в Instagram Вячеслава С., который «постоянно вносит смуту» в жизнь города. По словам градоначальника, герой его рассказа «роется в грязном белье», находит и распространяет наиболее неприглядные истории о городе и его жителях.

«Как он появился в Дербенте и почему считает возможным дезинформировать его жителей, оскорблять людей, их семьи? Ко мне несколько раз обращались люди с жалобами, что он требует деньги за то, чтобы удалить со своих страниц оскорбительный материал про них, или за то, чтобы не писать о ком-то плохо», — написал Абакаров у себя в Instagram.

Мэр отметил, что у Вячеслава есть его номер телефона и, при желании, тот мог бы связаться с градоначальником и лично от него услышать ответы на свои вопросы. Однако, по словам главы города, тот предпочитает «сначала написать гадость», а затем присылает ему публикацию.

«Вячеслав С. часто пишет, что городские власти не делают ничего. Особенно много у него публикаций про то, что незаконные постройки не сносятся. Я решил предложить ему должность в отделе сносов, пригласил на встречу, но он отказался от работы. Конечно, тут же надо реально работать, а не просто по клавишам телефона стучать», — возмутился мэр.

В конце своей публикации Хизри Абакаров спросил у жителей города, нравится ли им деятельность данного человека. В комментариях подавляющее большинство пользователей дали резко негативную оценку, а некоторые даже предложили свою помощь в депортации данного гражданина.