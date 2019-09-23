Нур-Султан, , 10:08 — REGNUM Бывший аким (глава) казахстанского Балхаша в Карагандинской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает 23 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на антикоррупционную службу по Балхашскому региону.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование начато также в отношении руководителя ГУ «Аппарат акима г. Балхаш» и других должностных лиц администрации.

Отмечается, что чиновники подозреваются в использовании своих служебных полномочий для сокрытия ДТП, совершенного руководителем аппарата на служебном автомобиле. При этом чиновник не имел права управлять транспортным средством, так как ранее были лишен водительских прав.

Напомним, 8 октября 2018 года специализированный районный суд Алма-Аты вынес Виктору Храпунову заочный приговор в виде 17 лишения свободы. Бывший мэр осужден за хищение бюджетных средств и получение взяток.

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