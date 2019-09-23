Хараре, , 10:12 — REGNUM Несмотря на обнаружение похищенного лидера профсоюза врачей Зимбабве, медицинские работники намерены продолжать забастовку, требуя повышения зарплат. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Ассоциации врачей больниц Зимбабве (ZHDA).

Флаг Зимбабве Harvey Barrison

С понедельника, 16 сентября, врачи проводили демонстрации и ночные бдения в главной больнице Париренятва в столице страны, Хараре, в связи с исчезновением их лидера Питера Магомбеи. Они заявляли: «Нет Питера — нет работы». Напомним, что в пятницу, 20 сентября, похищенный лидер профсоюза врачей Зимбабве был найден живым.

Однако представители профсоюза не намерены прекращать протесты.

«В это время мы должны держаться вместе, быть солидарными и продолжать действовать. Поэтому мы продолжаем говорить, что нет денег — нет работы», — говорится в заявлении врачей.

По информации журналистов агентства, врачи добиваются повышения зарплаты на 400%. ZHDA отклонила предложения правительства о повышении зарплаты, в результате которого самый низкооплачиваемый работник будет получать 1023 доллара Зимбабве (72 доллара США) в месяц.

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