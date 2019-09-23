Москва, , 10:05 — REGNUM Распространение онкологических заболеваний — это вызов для всего человечества. Об этом говорится в приветственной телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил участникам II Международного форума онкологии и радиологии, сообщается на сайте Кремля.

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По мнению президента, форум имеет важнейшее практическое значение и служит консолидации усилий в решении задач по борьбе с онкологией.

«Чтобы добиться прорыва в борьбе с тяжёлыми и опасными недугами, связанными с злокачественными новообразованиями, необходима широкая международная кооперация, обмен новейшими достижениями в сфере биологии, химии, генетики.

Россия открыта для такого партнёрства», — подчеркнул Путин и пожелал участникам плодотворных и содержательных дискуссий.

Как сообщало ИА REGNUM, II Международный форум онкологии и радиологии проходит на площадке Национального медицинского исследовательского центра радиологии и Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена.

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