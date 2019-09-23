Красноярск, , 09:58 — REGNUM В Красноярске 23 сентября состоялась церемония открытия памятника Дмитрию Хворостовскому. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

В Красноярске установили памятник Дмитрию Хворостовскому Krskstate.ru

В торжественном мероприятии приняли участие члены семьи всемирно известного певца — вдова Флоранс Илли-Хворостовская и дети, родители Александр и Людмила Хворостовские.

Монумент установили в сквере на нижнем ярусе Красноярского государственного института искусств, где в августе 2018 года была заложена капсула с прахом Дмитрия Хворостовского.

Конкурс на разработку эскиза памятника Хворостовскому объявили в 2018 году. В нём приняли участие 11 скульпторов со всей России. Победителем стал проект скульптора Владимира Усова и архитектора Андрея Касаткина. Окончательное решение по проекту приняла семья оперного певца.

Напомним, ранее имя Дмитрия Хворостовского было присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств. Кроме того, именем Хворостовского по решению народного голосования назвали красноярский аэропорт.

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С 16 по 26 октября в Красноярске пройдёт фестиваль имени Дмитрия Хворостовского.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский — уроженец Красноярска, почётный гражданин Красноярского края. Он скончался в Лондоне 22 ноября 2017 года на 56-м году жизни после продолжительной болезни.

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