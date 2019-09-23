Хабаровск, , 10:00 — REGNUM Пилотный проект по запуску такси для жителей Поднебесной обсуждают в Хабаровске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Учитывая динамичный рост туристов из Китая, на дальневосточном транспортном форуме было предложено запустить по улицам Хабаровска такси с водителями, владеющими разговорными фразами на языке Поднебесной, и на машинах, брендированных надписями на китайском языке.

В 2018 году туристической поток из Китая на российский Дальний Восток превысил 900 тыс. туристов, тогда как с российской стороны ощущается недостаток гидов и переводчиков, способных изъясняться на языке соседей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале самыми многочисленными гостями становятся туристы из Китая. С начала 2019 года на Байкале побывало более 300 тыс. гостей из поднебесной.