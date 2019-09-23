Дамаск, , 09:49 — REGNUM 23 сентября в районе Барзе провинции Дамаск откроется общеобразовательная школа, которую восстановили после разрушений из-за военных действий при поддержке Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарии. В настоящее время в Сирию прибыл глава ДУМ республики Камиль хазрат Самигуллин в составе Межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, сообщает пресс-служба управления.

Пятиэтажная школа на 1 тыс. мест стала первым объектом в рамках проекта по восстановлению разрушенной инфраструктуры. С 2017 года здание школы использовалось в качестве убежища для беженцев. С декабря 2018 года христиане и мусульмане организовали сбор средств для оказания гуманитарной помощи. Восстановительные работы в учреждении начались в марте текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, с тех пор миллионы людей покинули государство и стали беженцами, сотни тысяч человек погибли. Усилиями Ирана и ВКС России террористические группировки были фактически разгромлены.