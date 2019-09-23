Петропавловск-Камчатский, , 09:57 — REGNUM Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском начнут запускать 24 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации.

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Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко подписал постановление о начале отопительного сезона.

«К отоплению дома Петропавловска будут подключаться поэтапно. В течение нескольких дней коммунальные службы заполнят системы теплоснабжения», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах страны начался или готовится в старту отопительный сезон. В некоторых субъектах теплоснабжение остаётся под вопросом по причине срыва сроков подготовки.