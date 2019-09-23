Москва, , 09:43 — REGNUM Защитники адвоката Дагира Хасавова, обвиняемого в воспрепятствовании правосудию, обжаловали его арест и просят Мосгорсуд освободить его из-под стражи. Они также намерены подать в Европейский суд по правам человека жалобы на многочисленные нарушения статей Конвенции со стороны правоохранительных органов и суда.

«В ЕСПЧ вскоре уйдет жалоба, и не одна. Власти удивятся узнать, сколько статей Конвенции они уже нарушили в отношении Дагира», — цитирует ТАСС одного из адвокатов обвиняемого Максима Ижикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Хасавов был задержан 17 сентября. По данным следствия, он оказывал давление на свидетеля в рамках уголовного дела против бывшего председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, обвиняемых в растрате 41 млн рублей. На следующий день Басманный суд столицы арестовал адвоката до 16 ноября.

В настоящее время Хасавов выведен из дела бывших дагестанских чиновников в связи с уголовным преследованием в отношении него.

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