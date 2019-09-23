Уфа, , 09:48 — REGNUM «Социальную передышку» могут взять семьи, которые воспитывают детей-инвалидов в Башкирии. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Услуга «Социальная передышка» предназначена освободить родителей детей-инвалидов от ухода за детьми на некоторое время. Таким образом, они смогут отдохнуть, а также решить семейно-бытовые вопросы.

По словам чиновников, услуга оказывается за счет бюджетных средств. Программой предполагается, что ребенок-инвалид от 4-х до 18-ти лет будет проходить реабилитацию от 1 до 30 дней в Серафимовском доме-интернате.

С детьми будут заниматься воспитатели, логопед, психолог, инструктор по труду, специалист по адаптивной физической культуре.