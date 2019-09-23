Екатеринбург, , 09:20 — REGNUM Первый снег сегодня порадовал не только Екатеринбург. Осадки выпали ещё в нескольких свердловских муниципалитетов, сообщают жители городов в соцсетях.

Снег встретили жители Первоуральска, Новоуральска, Невьянска и ряда других населённых пунктов области. Также осадки выпали на междугородних трассах региона, сообщают пользователи.

Мокрый снег постоянно чередуется с дождём, отмечают жители.

Напомним, сегодня первый снег встретили и в Екатеринбурге. Осадки выпали утром и даже привели к многочисленным пробкам.

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