Кемерово, 23 сентября 2019, 09:14 — REGNUM Планетарий Кемеровского государственного университета (КемГУ) возобновил работу в сентябре 2019 года после планового ремонта, сообщает 23 сентября пресс-служба вуза.
Возможности университетской обсерватории представила руководитель планетария КемГУ Оксана Красильникова на XIV Сибирском астрономическом форуме «Сибастро», который проходил в Бердске с 20 по 22 сентября.
В июле текущего года планетарий КемГУ оснастили цифровым полнокупольным оборудованием, которое позволяет демонстрировать видеозарисовки об астрономических явлениях, звёздном небе и научно-популярное кино.
На крыше планетария размещена обсерватория с раздвижными створками, в которой установлен технологичный телескоп Celestron Nexstar Evolution 9.25. Руководство университета приняло решение присвоить планетарию имя Кузьмы Петровича Мацукова, первого декана физического факультета КемГУ, создателя данного планетария, популяризатора астрономии.
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