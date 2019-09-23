Кемерово, , 09:14 — REGNUM Планетарий Кемеровского государственного университета (КемГУ) возобновил работу в сентябре 2019 года после планового ремонта, сообщает 23 сентября пресс-служба вуза.

Возможности университетской обсерватории представила руководитель планетария КемГУ Оксана Красильникова на XIV Сибирском астрономическом форуме «Сибастро», который проходил в Бердске с 20 по 22 сентября.

В июле текущего года планетарий КемГУ оснастили цифровым полнокупольным оборудованием, которое позволяет демонстрировать видеозарисовки об астрономических явлениях, звёздном небе и научно-популярное кино.

На крыше планетария размещена обсерватория с раздвижными створками, в которой установлен технологичный телескоп Celestron Nexstar Evolution 9.25. Руководство университета приняло решение присвоить планетарию имя Кузьмы Петровича Мацукова, первого декана физического факультета КемГУ, создателя данного планетария, популяризатора астрономии.

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