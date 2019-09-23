Москва, , 09:17 — REGNUM Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома, перестала получать лекарства и «просто лежит» в одной из московских клиник. Об этом рассказала женщина, назвавшая себя пациенткой этого же медучреждения, в опубликованном телеканалом НТВ интервью.

По словам женщины, у Заворотнюк уже четвёртая стадия опухоли мозга, 14 сентября её частично парализовало, а с 15 сентября она находится на искусственной вентиляции легких. Врачи с 16 сентября прекратили лечение, поддерживают только работу сердца.

«Её отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца», — пояснила пациентка клиники.

Как сообщало ИА REGNUM, Анастасии Заворотнюк сделали две операции, она остается в тяжелом состоянии.

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