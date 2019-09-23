Ташкент, 23 сентября 2019, 09:05 — REGNUM Сенат Узбекистана планирует рассмотреть вопрос незаконной вырубки деревьев в республике. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Узбекистана Танзили Нарбаева, сообщает 23 сентября издание «Новости Узбекистана».

Вырубка леса
Вырубка леса
(сс) skoddeheimen

По словам сенатора, вопрос вырубки деревьев является одним из самых болезненных в Узбекистане. Нарбаева добавила, что по итогам обсуждения этого вопроса в сенате планируется принять постановление, направленное на коренное улучшение ситуации.

«Вопрос моратория также рассматривается», — сказала сенатор. Кроме того, планируется повысить ответственность должностных лиц госорганов.

Напомним, в конце августа 2019 года группа журналистов и блогеров в Узбекистане опубликовала открытое письмо к президенту республики, в котором потребовала остановить непрекращающуюся вырубку насаждений по территории всей страны.

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