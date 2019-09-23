Махачкала, , 09:12 — REGNUM В крупном мошенничество с использованием служебного положения признана виновной сотрудница одного из банков города Махачкалы. Она похитила деньги клиента в размере более 500 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе прокураторы Дагестана.

Мошенничество осужденная совершила, занимая должность клиентского менеджера отделения банка. Установлено, что она приняла от клиента организации указанную сумму в счет погашения задолженности по автокредиту. Однако деньги злоумышленница не зачислила в кассу, а оставила себе.

Советский районный суд Махачкалы назначил мошеннице наказание в виде условного лишения свободы сроком на два года.

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