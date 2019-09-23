Москва, 23 сентября 2019, 09:01 — REGNUM Зона ливней покинет Московскую область, сообщили 23 сентября в центре «Фобос».
"В Москве в ближайшие три дня не будет ни ливней, ни снегопадов», — говорится в прогнозе.
Синоптики ожидают в столице постепенное повышение температуры воздуха с 6 градусов 23 сентября до 9 градусов 25 сентября. При этом отмечают, что эти показатели ниже климатической нормы. Во второй половине недели начнутся осадки с небольшой интенсивностью.
Как сообщало ИА REGNUM, ветреная и прохладная погода ожидается в Москве 23 сентября.
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