Грозный, , 08:59 — REGNUM В Чечне завершился десятый Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В нем в очередной раз одержала победу команда из Чечни, сообщил 22 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Рамзан Кадыров.

Чеченская команда получила девять золотых и одну серебряную медаль. В командном зачете вторыми стали спортсмены из Дагестана. Третье место завоевала команда из Ингушетии.

Напомним, в 2018 году Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа также проводился в Грозном. Он был приурочен к 200-летию столицы Чечни. Победителем стала команда из республики.

По условиям проведения спортивно-культурного форума, право проводить фестиваль на следующий год получает субъект, чья команда стала первой. Поэтому в 2019 году фестиваль также проходил в Чечне.