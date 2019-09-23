Нур-Султан, , 08:49 — REGNUM В Казахстане приостановили услугу регистрации и перерегистрации транспортных средств в связи с техническими работами, заявил управляющий директор АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай на своей странице в Facebook.

По его словам, ограничение будет действовать 23 сентября с 10:30 до 12:30 ( 7:00—9:30 мск) и с 17:00 до 19:00 ( 14:00—17:00 мск) в связи с техническими работами в базе данных МВД республики. Услуга также не будет доступна в обозначенное время на портале электронного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года органы административной полиции Казахстана поставили на учет 1 194 254 транспортных средств, что на 14,8% больше, чем в 2017 году.

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