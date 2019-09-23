Фриско, США, , 08:48 — REGNUM Студия Gearbox объявила, что первые ивент (нестандартное игровое мероприятие) в Borderlands 3 пройдет «в конце октября». Об этом 23 сентября сообщил портал Engadget.

Временный ивент Bloody Harvest («Кровавая жатва») будет посвящен Хэллоуину и будет бесплатным для всех обладателей лицензионных цифровых копий игры. Геймеры встретят новых врагов — призраков в новой области Хек (Heck, название можно перевести, как возглас «Черт!»), кроме того, геймеры получат новое оружие для их уничтожения.

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Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Ранее эксперт ИА REGNUM Артем Дубровский назвал новый проект Gearbox «самой архаичной игрой последних лет», что, по его мнению, пошло Borderlands 3 только на пользу.

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