Красноярск, , 08:41 — REGNUM До 2021 года в Красноярске откроются 19 новых детских садов, количество мест вырастет до 57 тысяч, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в администрации города.

По состоянию на 2012 год дошкольные учреждения в Красноярске посещали порядка 34 тысяч детей, в настоящее время — более 52 тысяч.

За последние шесть лет в Красноярске, по информации мэрии, открылись 47 детских садов, создано более 18 тысяч мест. С 2019 до 2021 годы детсады примут ещё почти пять тысяч воспитанников. В том числе до конца 2019 года появится более 1,5 тысячи мест в семи детсадах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии, несмотря на строительство 24 новых детсадов, очереди сохранятся.