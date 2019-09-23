Екатеринбург, , 08:38 — REGNUM Из-за выпавшего снега екатеринбургские водители встали в многокилометровые пробки. Информация указана на сервисе «Яндекс.Карты».

Утром образовались большие заторы на улицах Куйбышева, Малышева, Фурманова, Репина и других дорогах города. Снег усложнил движение не только в центре — пострадали и водители, проезжавшие по переулку Базовому к востоку от Парка Маяковского и по улице Блюхера.

Снег, вызвавший осложнения на дорогах, пока прекратился. В городе идёт дождь.

Напомним, утром 23 сентября екатеринбуржцы встретили первый снег. Осадки выпали при температуре воздуха от нуля до одного градуса тепла по Цельсию.

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