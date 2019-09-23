Москва, , 08:46 — REGNUM Ветреная и прохладная погода ожидается в Москве 23 сентября, передает Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит до +9 °С. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 12 м/с с порывами до 18 м/с.

На небе в течение дня ожидается облачность с прояснениями. Возможны небольшие осадки. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Напомним, в Гидрометцентре прогнозируют улучшение погоды в столице с 24 сентября. Ожидается, что в этот день антициклон принесет сухую солнечную погоду.

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