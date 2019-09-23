Бишкек, , 08:34 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял участие в торжественной церемонии закрытия первых национальных игр кочевников в историко-культурном комплексе «Манас-Ордо», сообщили в пресс-службе главы государства.

В своем выступлении Жээнбеков подчеркнул, что игры кочевников возобновляют и продолжают историческую традицию народа. В рамках церемонии было показано театрализованное представление по мотивам эпоса «Манас».

Отмечается, что следующие национальные игры кочевников пройдут в 2021 году в Ошской области. Подобные мероприятия решили проводить ежегодно в каждом регионе республики.

Отметим, национальные игры кочевников в Киргизии проходили с 15 по 21 сентября. В состязания приняли участие более 700 спортсменов по 10 видам спорта. В рамках программы прошли и культурно-развлекательные мероприятия.

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