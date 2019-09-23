Новосибирск, , 08:31 — REGNUM Рядом с городским пляжем «Наутилус» в Новосибирске волонтёры во время уборки территории нашли гранату Ф-1. Об этом сообщают «Вести Новосибирск», корреспонденты которых снимали сюжет про субботник.

«Эксперт «Вестей», бывший военный, сказал, что с большой вероятностью предмет является боевым оружием. «Конец запала замотан чёрной изолентой. Если перевязана, значит защищалась, а если защищалась — может и рвануть», — отмечает СМИ.

О находке сообщили в полицию.