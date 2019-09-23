Улан-Удэ, , 08:28 — REGNUM В 21 районе Бурятии появятся свои поисковые отряды. Об этом рассказал зампред правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального руководства.

«Добровольцев очень много, только их нужно объединить. Надеяться только на один территориальный отдел, у которого помимо очень много задач по розыску пропавших, не нужно», — заявил чиновник.

Как отмечается, в Бурятии в 2018 году поступило более двух тысяч заявлений о пропавших людях. То есть в среднем пропадало пять-шесть человек ежедневно.

Вновь создаваемые поисковые отряды займутся не только обеспечением поисков людей, но и профилактикой и пропагандой правил безопасности для детей и взрослых. Обучение будет построено на методиках единственного в республике поискового отряда «Лиза Алерт».

Добавим, что иногда пропавшие находятся живыми и здоровыми даже спустя много месяцев. Как сообщало ИА REGNUM, в монастыре в Бурятии нашли предпринимателя, исчезнувшего бесследно в январе 2019 года.

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