Оренбург, , 08:23 — REGNUM В Зауральной роще Оренбурга 21 сентября в рамках традиционных состязаний «Кросса нации» состоялся «Цифровой забег». Это мероприятие символизирует завершение масштабного общероссийского проекта — перехода на цифровое наземное эфирное вещание. Полностью он закончится 14 октября 2019 года — когда регионы четвертой волны осуществят переход на цифру, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

На старт «Цифрового забега» вышли студенты, школьники, работающая молодежь. В числе участников забега — и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли области Наталья Струнцова, сотрудники министерства, департамента информационных технологий, ГБУ «Центр информационных технологий». Дистанция забега составила 1 003 метра.

«Длина дистанции выбрана не случайно, она символизирует 103 передатчика, которые образуют телевизионную сеть Оренбургской области. Цель акции — еще раз привлечь внимание всего населения и побудить каждую семью проверить готовность начать смотреть телевидение в высоком качестве с 15 октября 2019 года», — сказал и. о. директора департамента информационных технологий Денис Толпейкин.

Он проинформировал, как проверить готовность к приему 20 телеканалов в высоком цифровом качестве. Если на экране телеприёмника отображается буква «А», это означает аналоговый телесигнал, и необходимо приобрести специальную приставку.

Добавим, ранее 64 региона России прекратили аналоговую трансляцию федеральных каналов. 14 октября «аналог» отключат еще в 21 регионе РФ, включая Оренбургскую область.