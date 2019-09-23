Екатеринбург, , 08:27 — REGNUM Жители Екатеринбурга сегодня встретили первый в этом сезоне снег. Осадки зафиксировали в разных районах города, включая Пионерский, Юго-Западный и Центр.

Снег начал идти утром, поэтому пока улицы города ещё не радуют горожан снежным покровом. Пока что жители наблюдают массовые лужи. Снег начал выпадать при температуре от нуля до плюс одного градуса по Цельсию.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали возможное пришествие снежных осадков в Екатеринбурге. Ожидалось, что 23−25 сентября температура упадёт ночью до минус четырёх градусов в окрестностях Екатеринбурга, в самом городе до нуля градусов, днём — повысится до четырёх градусов тепла.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге на неделе прогнозируют первые заморозки